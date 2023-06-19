В ЕС разоблачили группу наркодилеров: могли перевезти в Польшу до 5,5 тонн наркотиков

В ЕС разоблачили очередную группу наркодилеров, которые за время своей деятельности могли перевезти в Польшу около 5,5 тонн запрещенных веществ.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Разоблачение стало результатом сотрудничества польских, немецких и испанских правоохранителей при поддержке Европола и Евроюста.

Участники сети действовали на территории Польши, Испании, Германии, Литвы и Эквадора.

По данным следствия, за время деятельности группа вероятно перевезла в Польшу около 5,5 тонн наркотических веществ – преимущественно кокаина, каннабиса и гашиша общей стоимостью более 67 млн евро.

Наркотики везли из Эквадора и Испании и сбывали в нескольких воеводствах Польши, группа действовала примерно с 2018 года.

Правоохранители задержали всего 10 человек и изъяли во время обысков два AK-47, глушитель GPS, оборудование, которое может использоваться для угона авто, документы других лиц, различные носители информации.

Большинство подозреваемых задержали в Польше, двух – на территории Испании по выданным Польшей европейским ордерам.

Как сообщалось, в Италии собака помогла обнаружить почти 3 тонны кокаина на 800 млн евро.