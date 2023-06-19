В ЕС разоблачили группу наркодилеров: могли перевезти в Польшу до 5,5 тонн наркотиков
В ЕС разоблачили очередную группу наркодилеров, которые за время своей деятельности могли перевезти в Польшу около 5,5 тонн запрещенных веществ.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Разоблачение стало результатом сотрудничества польских, немецких и испанских правоохранителей при поддержке Европола и Евроюста.
Участники сети действовали на территории Польши, Испании, Германии, Литвы и Эквадора.
По данным следствия, за время деятельности группа вероятно перевезла в Польшу около 5,5 тонн наркотических веществ – преимущественно кокаина, каннабиса и гашиша общей стоимостью более 67 млн евро.
Наркотики везли из Эквадора и Испании и сбывали в нескольких воеводствах Польши, группа действовала примерно с 2018 года.
Правоохранители задержали всего 10 человек и изъяли во время обысков два AK-47, глушитель GPS, оборудование, которое может использоваться для угона авто, документы других лиц, различные носители информации.
Большинство подозреваемых задержали в Польше, двух – на территории Испании по выданным Польшей европейским ордерам.
Как сообщалось, в Италии собака помогла обнаружить почти 3 тонны кокаина на 800 млн евро.