Косово может потерять до 500 млн евро финансирования из-за санкций ЕС

Альянс бизнеса Косово предупредил, что из-за санкций Европейского Союза на фоне нестабильности на севере частично признанной страны она может потерять около 500 миллионов евро из фондов ЕС до конца 2023 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Альянса.

По словам косовских предпринимателей, санкции, введенные Европейским Союзом, нанесут ущерб Косово в дипломатическом, экономическом и политическом плане и являются одним из крупнейших вызовов с момента провозглашения страной независимости в 2008 году.

"Альянс косовского бизнеса предупреждал, насколько серьезными являются эти меры, поскольку они нанесут серьезный ущерб экономике из-за ограничения средств из фондов IPA (Инструмент предвступительной помощи. – Ред.), программ Европейской комиссии, а также из-за приостановления Соглашения о стабилизации и ассоциации и прекращения всех двусторонних встреч с ЕС", – говорится в заявлении.

Альянс бизнеса Косово призвал правительство приложить усилия для восстановления отношений с ЕС и Соединенными Штатами.

"Если так будет продолжаться и дальше, до конца года Косово может потерять более 500 миллионов евро на поддержку экспорта, одобренную ЕС, и не исключена возможность переноса конечного срока начала визовой либерализации для Косово",- считают в Альянсе.

После выборов новых мэров в апреле, которые бойкотировали косовские сербы, протесты вспыхнули в сербских общинах на севере Косово. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камней в селе Звечан. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали премьер-министра Косово Альбина Курти отозвать избранных мэров и распустить спецподразделения полиции, которые были использованы для их назначения, иначе это будет иметь последствия, а также впервые ввели санкции против страны.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС