В Испании фламинго не прилетели на гнездование в любимую лагуну из-за засухи

В Испании в этом году тысячи фламинго не прилетели на свое традиционное место гнездования в лагуну Фуэнте де Пьедра, что связывают с аномальной засухой.

Об этом сообщает испанский портал InSpain и BBC, пишет "Европейская правда".

Лагуна Фуэнте де Пьедра с соленой водой – самая большая лагуна в Андалусии и одна из крупнейших в Испании. Она известна тем, что туда прилетают на гнездование тысячи фламинго, в лучшие годы – до 10 000 пар, поэтому является туристическим магнитом для любителей наблюдения за птицами. С 1984 года эта территория имеет статус заповедника.

Сейчас в лагуне, которая почти пересохла – лишь несколько десятков взрослых фламинго, другие явно выбрали для гнездования другие места.

Обычно орнитологи проводили кольцевание новых птенцов для дальнейших наблюдений за птицами, но из-за нынешней аномальной ситуации кольцевание проводить не будут.

Весна 2023 года стала для Испании самой жаркой с 1961 года, а осадков в середине мая выпало на 28% меньше ожидаемого.

Март-май 2023 года были вторыми по засушливости за всю историю наблюдений, причем до середины мая осадков почти не было. Зато летом прогнозируется, наоборот, превышение нормы осадков на большей части Испании.

Испанское правительство ранее обратилось к Европейскому Союзу с просьбой выделить чрезвычайные средства для поддержки фермеров и владельцев ранчо, чьи урожаи пострадали засухи.

От засухи страдает и соседняя Португалия, в наиболее пострадавших провинциях временно запретили выращивание оливок, авокадо и красных ягод.