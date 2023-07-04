Испания отменяет чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19, которая длилась 1207 дней

Министр здравоохранения Испании Хосе Мануэль Миньйонес во вторник объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации, введенного более трех лет назад из-за распространения коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Как объявил Миньйонес на заседании правительства Испании во вторник, "через три года мы завершаем кризис в сфере здравоохранения, и все введенные чрезвычайные меры в области здравоохранения прекращают свое действие".

Решение об отмене чрезвычайной ситуации испанское правительство приняло из-за устойчивой тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 и низкого уровня госпитализаций, который составляет менее 1%.

Глава Минздрава Испании подчеркнул, что это, а также меньшая вирулентность варианта "Омикрон", высокий уровень вакцинации и естественный иммунитет населения свидетельствуют, что "эта болезнь больше не является кризисной ситуацией в сфере здравоохранения".

Отмена чрезвычайного положения означает, что в Испании больше не будет обязательным ношение медицинских масок – прежде всего в аптеках и больницах, в то же время для отдельных работников и учреждений, например домов престарелых, маски будут рекомендовать носить и дальше.

Официально решение вступит в силу через несколько дней после публикации в правительственном вестнике.

Заметим, что за последние два года Испания постепенно ослабляла COVID-ограничения, в частности отменила обязательное ношение масок сначала в общественных местах, а затем и в общественном транспорте.

За все время в стране зарегистрировали 14 миллионов случаев заболевания коронавирусом и 122 тысячи смертей.

Напомним, с 1 июля в ЕС прекратил действие Регламент о цифровом COVID-сертификате, после чего соответствующие документы уже не действуют для путешествий между государствами-членами.