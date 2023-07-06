В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением

Федеральный конституционный суд Германии в срочном порядке приостановил принятие в Бундестаге нового законопроекта, направленного на внедрение более экологичных систем отопления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Deutsche Welle.

Второе и третье чтение законопроекта не будут проводиться во время текущей недели заседаний, говорится в заявлении суда.

Таким образом Конституционный суд удовлетворил запрос депутата Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Томаса Гайльманна. Он заявил о невозможности голосования за законопроект, поскольку документ не был представлен парламентариям в письменном виде по крайней мере за 14 дней до заседания.

"Это большой успех для нашего парламентаризма, а в этом конкретном случае и для защиты климата!", – прокомментировал решение суда Гайльманн в своем Twitter-аккаунте.

Этот закон призван положить конец газовому и нефтяному отоплению в Германии. В будущем каждая вновь построенная система отопления в зданиях должна как минимум на 65% работать на возобновляемых источниках энергии.

В конце июня партии правящей в Германии коалиции после нескольких недель споров согласовали последние детали проекта закона об отоплении жилого фонда.

Ожидалось, что его окончательно примут на последнем заседании Бундестага перед летними каникулами 7 июля. Однако по сравнению с первоначальным проектом, представленным парламентариям, в него были внесены существенные изменения.

С 8 июля Бундестаг уйдет на каникулы, поэтому судьба законопроекта пока остается неопределенной.

Напомним, в июне правительство Германии приняло первую стратегию по национальной безопасности, в которой также говорится о борьбе с климатическим изменением.

Также Германия объявила о запуске программы, которая предоставит десятки миллиардов евро фирмам, чтобы помочь им профинансировать переход к углеродно-нейтральным технологиям производства.