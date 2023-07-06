У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню

Федеральний конституційний суд Німеччини в терміновому порядку призупинив ухвалення в Бундестазі нового законопроєкту, спрямованого на впровадження екологічніших систем опалення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Deutsche Welle.

Друге і третє читання законопроєкту не будуть проводитися під час поточного тижня засідань, ідеться в заяві суду.

У такий спосіб Конституційний суд задовольнив запит депутата Бундестагу від партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Томаса Гайльманна. Він заявив про неможливість голосування за законопроєкт, оскільки документ не був представлений парламентарям у письмовому вигляді принаймні за 14 днів до засідання.

"Це великий успіх для нашого парламентаризму, а в цьому конкретному випадку і для захисту клімату!", – прокоментував рішення суду Гайльманн у своєму Twitter-акаунті.

Цей закон покликаний покласти край газовому і нафтовому опаленню в Німеччині. У майбутньому кожна новозбудована система опалення в будівлях має щонайменше на 65% працювати на поновлюваних джерелах енергії.

Наприкінці червня партії керівної у Німеччині коаліції після кількох тижнів суперечок погодили останні деталі проєкту закону про опалення житлового фонду.

Очікувалося, що його остаточно ухвалять на останньому засіданні Бундестагу перед літніми канікулами 7 липня. Однак порівняно з початковим проєктом, представленим парламентарям, до нього було внесено істотні зміни.

З 8 липня Бундестаг піде на канікули, тож доля законопроєкту поки що залишається невизначеною.

Нагадаємо, у червні уряд Німеччини ухвалив першу стратегію з національної безпеки, у якій також ідеться про боротьбу з кліматичною зміною.

Також Німеччина оголосила про запуск програми, яка надасть десятки мільярдів євро фірмам, щоб допомогти їм профінансувати перехід до вуглецево-нейтральних технологій виробництва.



