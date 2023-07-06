Финляндия разширила ограничения на въезд граждан РФ

Финляндия расширила ограничения на въезд и транзит граждан Российской Федерации.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в МИД Финляндии.

Правительство решило сохранить введенный ранее запрет на туристические поездки граждан России, как и на транзитный проезд для них через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны.

Кроме того, появятся ограничения для деловых поездок, въезда россиян-студентов и владельцев недвижимости на территории Финляндии.

Гражданам РФ, которые едут в командировку, въезд через финскую границу будут разрешать только в случае поездки непосредственно в Финляндию – транзит будет запрещен. Кроме того, нужно будет доказать, что такой бизнес-путешественник действительно имеет уважительную причину для личного приезда.

Владельцам недвижимости также придется объяснять причины приезда.

Студентам в дальнейшем позволят участвовать только в программах для получения ученой степени или в рамках обмена.

Данное решение является обновлением к решению от 29 сентября 2022 года. Новые правила вступят в силу с полуночи 10 июля.

Кроме того, Финляндия в ответ на высылку финских дипломатов из РФ и закрытие ее генконсульства в Петербурге может закрыть консульство России в Турку.

Как сообщалось, на фоне новостей о возможном ужесточении требований для въезда россияне-нерезиденты страны начали выставлять на продажу свои дачи в Финляндии.