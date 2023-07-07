В Австрии одобрили конфискацию авто за значительное превышение скорости

Парламент Австрии одобрил законопроект, который позволит властям конфисковывать автомобили, водители которых значительно превысили скорость.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Закон предусматривает временную конфискацию автомобилей лиц, превышающих скорость более чем на 60 км/ч в черте города, или на 70 км/ч за пределами городов.

В случаях повторных нарушений транспортные средства могут быть конфискованы навсегда и проданы с аукциона.

Автомобили водителей, которые превышают скорость более чем на 80 км/ч в населенных пунктах или 90 км/ч за пределами населенных пунктов, могут быть конфискованы навсегда уже после первого нарушения.

Ожидается, что этот закон вступит в силу в марте 2024 года.

Министр климата и транспорта Австрии Леонор Гевесслер перед принятием закона заявляла, что "существует скорость, выше которой автомобиль становится оружием".

"Сейчас мы положим этому конец и гарантируем, что у нарушителей будет немедленно и навсегда изъято оружие из рук", – добавила она.

Напомним, в Эстонии начнется тестирование системы замера средней скорости чтобы решить, внедрять ли ее в будущем для контроля скорости водителей.