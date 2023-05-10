Действующий президент Латвии не будет участвовать в выборах, кандидатом может стать глава МИД

Президент Латвии Эгилс Левитс принял решение не участвовать во второй раз в выборах главы государства, которые должны состояться 31 мая.

Об этом в пресс-службе президента сообщили порталу Delfi, передает "Европейская правда".

Левитс решил не участвовать в выборах, поскольку коалиция разделилась в его поддержке. В такой ситуации, по его мнению, существует риск, что решающие голоса на выборах будут принадлежать партиям, которые не представляют латышский и прозападный курсы Латвии.

"Переизбрание на второй срок не является для меня самоцелью. Принимая во внимание фактически формирующуюся сейчас коалицию с прокремлевски ориентированными и связанными с олигархами политическими силами, я принял решение не участвовать в президентских выборах 31 мая", – добавил он.

Президент одновременно призвал снять свою кандидатуру Улдиса Пиленса – другого кандидата, которого поддерживает коалиционная партия "Объединенный список". По его мнению, это позволит коалиции согласовать единого кандидата на пост президента "в интересах Латвийского государства".

До сих пор, кроме Пиленса и Левитса, никто публично участие в выборах президента Латвии не объявлял. По данным Delfi, ведущая коалиционная партия "Новое единство" может выдвинуть кандидатом министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса.

Президента Латвии избирают в Сейме. Выдвижение кандидатов на пост президента началось 9 мая и завершится в выходные. Выборы президента состоятся в Сейме в последний день мая.

Нового главу государства могут избрать с первой попытки, если за него проголосует большинство – от 51 депутата из 100. Раунды голосования с теми же или другими кандидатами проводят до тех пор, пока президента не выберут.

О результатах парламентских выборов в Латвии "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Проигрыш россиян и новая коалиция".