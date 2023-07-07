Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ

Немецкий парламент одобрил ускорение строительства двух СПГ-терминалов у побережья Балтийского моря после избавления зависимости от российского газа.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает DW.

Эта реформа призвана ускорить до начала 2024 года строительство двух плавучих СПГ-терминалов, которые располагаются в порту Мукран на острове Рюген.

За этот законопроект проголосовали 370 парламентариев, "против" – 301, тогда как четверо депутатов воздержались.

Предполагается, что мощность СПГ-терминалов будет достигать 10 млрд кубометров, а эксплуатировать их будет компания Deutsche Regas.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и отказа от российского газа в Германии уже заработали СПГ-терминалы в Вильгельмсгафене, Брунсбюттеле и Лубмине, чьи мощности должны расшириться.

Также в стране хотят построить стационарные терминалы на замену плавучих и увеличить их пропускную способность.

Ранее сообщалось, что Федеральный конституционный суд Германии в срочном порядке приостановил принятие в Бундестаге нового законопроекта, который должен был положить конец газовому и нефтяному отоплению.

Напомним, в июне правительство Германии приняло первую стратегию по национальной безопасности, в которой также говорится о борьбе с климатическим изменением.

Также Германия объявила о запуске программы, которая предоставит десятки миллиардов евро фирмам, чтобы помочь им профинансировать переход к углеродно-нейтральным технологиям производства.