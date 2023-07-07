Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии

Грузия остается близким партнером Североатлантического Альянса и оснований говорить об изменении этого курса пока нет.

Об этом на брифинге для журналистов в пятницу заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит, передает корреспондент "Европейской правды".

Дипломат отметила, что Альянс продолжает поддерживать Грузию на фоне оккупации Россией 20% грузинской территории, осуждая развязанную Россией войну 2008 года.

"Мы будем продолжать поддерживать Грузию в ее стремлении к полному суверенитету и, очевидно, поддерживать ее территориальную целостность", – отметила Смит.

"Но я не вижу никаких изменений в отношении Альянса к Грузии, мы и в дальнейшем поддерживаем эту страну как близкого партнера НАТО и не видим никаких изменений в будущем", – добавила она.

Напомним, еще несколько лет назад Североатлантический Альянс, по неофициальным данным, был готов предоставить Грузии План действий по членству, что означало бы неотвратимое движение страны в НАТО.

Однако постепенный пророссийский уклон грузинской власти и демонтаж ею демократических реформ привели к напряженности в отношениях между Тбилиси и Западом. Ситуацию усугубила позиция Грузии во время полномасштабной российско-украинской войны.

Среди прочего, НАТО публично выражал обеспокоенность восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

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