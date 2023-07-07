Белый дом рассказал о дискуссиях между США и Украиной по кассетным снарядам

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу заявил, что решение о передаче Киеву кассетных снарядов может объявить Пентагон, но подтверждения не предоставил.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Салливан подтвердил, что Украина обращалась к США с просьбой предоставить кассетные снаряды, и Вашингтон признает потребность в них, особенно учитывая то, что пока не развернуты достаточные мощности в производстве обычных артиллерийских боеприпасов.

В случае, если США предоставят Украине кассетные снаряды, это решение будет носить временный характер – пока не будут налажены поставки других снарядов.

Во-вторых, подчеркнул он, Россия активно использует кассетные боеприпасы с начала этой войны, нанося вред гражданскому населению.

"Украина просила кассетные боеприпасы, чтобы защитить свою суверенную территорию. Кассетные боеприпасы, которые мы бы предоставили, будут иметь коэффициент неразорвавшихся суббоеприпасов не более 2,5%", – подчеркнул советник Байдена.

Салливан добавил, что Киев также предоставил заверения Вашингтону "в рамках своего письменного запроса" об осторожном использовании кассетных снарядов с минимальным риском для гражданского населения, в частности не будут использовать их там, где живут гражданские.

"Это решение, которое мы отложили. Это решение, которое требовало очень тщательного анализа потенциального вреда для гражданского населения. И когда мы учли все вместе, члены команды по национальной безопасности единодушно рекомендовали это решение, и президент Байден в конце концов решил после консультаций с союзниками, партнерами и членами Конгресса двигаться дальше в этом направлении", – уточнил он во время ответов на вопросы.

По данным СМИ, которые ссылаются на американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена в пятницу объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором, в частности, будут и кассетные снаряды.

Германия выступает против отправки кассетных боеприпасов в Украину, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок