Польша пока не фиксировала перемещение "вагнеровцев" в Беларусь - глава МВД

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в четверг заявил, что польские службы пока не подтвердили присутствие бойцов группы "Вагнера" в Беларуси, но ситуация может измениться в любой момент.

Слова министра цитирует "Польское радио", сообщает "Европейская правда".

По словам Каминского, пока польские спецслужбы подтверждают присутствие в Беларуси только главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, но параллельно принимают меры для недопущения дестабилизации границы.

"Не исключено, что наемники могут быть использованы для действий, направленных на усиление давления на нашу границу. Провокации нужно принимать во внимание", – предупредил он.

Каминский добавил, что вагнеровцы также могут быть использованы для отвлечения внимания Польши от других, более важных угроз со стороны российского или белорусского режимов.

"Среди вагнеровцев много преступников и криминалитета. Там много российских солдат, которые имеют боевой опыт и хотят заработать деньги. Также в этой группе много российских националистов и даже неонацистов", – пояснил глава польского МВД.

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России Пригожин должен был отправиться в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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