В центре Парижа разогнали немногочисленную акцию против полицейского насилия

Полиция Парижа в субботу днем разогнала группу из нескольких сотен протестующих, которые, проигнорировав запрет, собрались на акцию против насилия со стороны полиции через неделю после беспорядков, вызванных убийством подростка в пригороде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Акцию созвала семья Адама Траоре – темнокожего француза, чья смерть под стражей в полиции в 2016 году стала поводом для ежегодных протестов. Акцию пытались перенести в центр Парижа после того, как она была запрещена в Бомон-сюр-Уаз – пригороде Парижа, где погиб Траоре.

Но парижская полиция опубликовала распоряжение, в котором объяснила запрет протеста "контекстом напряженности", вызванным погромами на улицах в последние дни. Людей в итоге разогнали, но часть отправилась небольшим мирным шествием.

Marche pour #Adama, la brav M charge et interpelle des manifestants.#paris pic.twitter.com/kZCmJbA7bx — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) July 8, 2023

В полиции Парижа по итогам акции сообщили, что задержали двух человек за "насилие в отношении лица, исполняющего должностные обязанности", а против организатора возбудили уголовное производство.

Протест против насилия полиции запретили также в городе Лилль на севере Франции, а марш в Марселе перенесли из центра города по требованию властей.

Напомним, на прошлой неделе Францией прокатилась волна беспорядков, движущей силой которых была молодежь из пригородов. Поводом стала смерть парня, которого застрелили полицейские во время дорожной проверки.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.