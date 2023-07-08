Пророссийские радикалы сорвали ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси: полиция почти не вмешивалась

В Тбилиси пророссийская радикальная группировка Alt-Info сорвала ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride после того, как полицейский кордон провалили и место проведения мероприятия разгромили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Фестиваль 8 июля должен был завершить Неделю гордости, которая из-за угроз противников ЛГБТ проходила за закрытыми дверями. Фестиваль был запланирован на частной закрытой территории, в комплексе Lisi Wonderland.

Министерство внутренних дел Грухии обещало обеспечить безопасность Tbilisi Pride и мобилизовало спецотряды.

ФОТО: PAPER KARTULI

Несколько человек на подходе к месту фестиваля задержали, но в конце концов ситуация вышла из-под контроля: несколько сотен радикалов Alt-Info заняли территорию, начали ломать сцену, жечь радужные флаги и ЛГБТ-символику.

Putinist extremists stormed @TbilisiPride Fest territory near Lisi lake and destroyed the festival's setup without Police resistance. pic.twitter.com/WqDs6yGgpT — Formula NEWS | English (@FormulaGe) July 8, 2023

После этого организаторы фестиваля сообщили об отмене мероприятия и эвакуации его участников. Они утверждают, что правоохранители Грузии не приняли надлежащих мер и в некоторых случаях позволили радикалам пройти через границу.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что правоохранители справились со своей задачей, обеспечив эвакуацию участников фестиваля Tbilisi Pride, и "никто не пострадал". В то же время, по сообщению оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi, протестующие напали в том числе и на журналистов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже осудила действия полиции, подчеркнув, что "защита права на собрание означает проведение мероприятия, а не эвакуацию его участников", и заявив о нарушении двух статей конституции – права на выражение мнения и право свободы собраний.

Она добавила, что срыв Tbilisi Pride был "спровоцирован и открыто поддержан постами в социальных сетях... в частности депутатами от партии власти".

Напомним, 5 июля 2021 года в Тбилиси также планировалось шествие ЛГБТ-сообщества. Его в итоге отменили, а противники ЛГБТ, которые собрались в районе запланированного проведения акции, совершили нападения на представителей СМИ. Тогда задержали 31 человека, из них 27 – за нападения на журналистов.

О событиях 5 июля "ЕвроПравда" рассказывала в статье Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии.