Пророссийские радикалы сорвали ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси: полиция почти не вмешивалась

В Тбилиси пророссийская радикальная группировка Alt-Info сорвала ЛГБТ-фестиваль Tbilisi Pride после того, как полицейский кордон провалили и место проведения мероприятия разгромили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Фестиваль 8 июля должен был завершить Неделю гордости, которая из-за угроз противников ЛГБТ проходила за закрытыми дверями. Фестиваль был запланирован на частной закрытой территории, в комплексе Lisi Wonderland.

Министерство внутренних дел Грухии обещало обеспечить безопасность Tbilisi Pride и мобилизовало спецотряды.

Несколько человек на подходе к месту фестиваля задержали, но в конце концов ситуация вышла из-под контроля: несколько сотен радикалов Alt-Info заняли территорию, начали ломать сцену, жечь радужные флаги и ЛГБТ-символику.

Putinist extremists stormed @TbilisiPride Fest territory near Lisi lake and destroyed the festival's setup without Police resistance. pic.twitter.com/WqDs6yGgpT