Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину

Бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер раскритиковал позицию президента США Джо Байдена относительно членства Украины в НАТО.

Об этом Волкер написал в своем Twitter в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Американский дипломат, известный украинцам с 2017 года, когда его назначили спецпредставителем США по вопросам Украины, отреагировал на последнее интервью Джо Байдена CNN. В нем президент США сказал, что принятие Киева в условиях войны с Россией означало бы, что в состоянии войны с Россией будет и весь Альянс.

Байден также сказал, что для вступления в НАТО Украине потребуется определенное время, чтобы соответствовать всем требованиям, "начиная от демократизации и заканчивая целым рядом других вопросов".

Байден заявил, что в НАТО нет единодушия относительно того, "вводить ли Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны".

"У президента все происходит наоборот. Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готов принять Украину. И это еще аукнется в будущем", – написал Курт Волкер в своем Twitter.

Волкер был среди десятков авторитетных западных экспертов, военных и дипломатов, которые подписали письмо накануне саммита Альянса в Вильнюсе с призывом как можно быстрее предоставить Украине дорожную карту к членству в НАТО.

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