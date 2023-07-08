Мы должны разработать для Украины план вступления в НАТО - Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что сейчас среди членов Североатлантического Альянса нет единодушия относительно принятия Украины в НАТО, и он поддерживает разработку плана, который бы проложил путь Киева к членству.

Об этом Байден рассказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Американский президент подчеркнул, что для него единство Альянса является крайне важным вопросом, поскольку российский лидер Владимир Путин, начав полномасштабное вторжение в Украину, рассчитывал на раскол НАТО.

"Поэтому удерживать НАТО вместе очень важно. Я не думаю, что в НАТО есть единодушие относительно того, стоит ли принимать Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, посреди войны", – сказал он.

Байден пояснил, что принятие Киева в условиях войны с Россией означало бы, что в состоянии войны с Россией будет и весь Альянс.

"Поэтому я думаю, что мы должны разработать рациональный путь для Украины, чтобы она могла соответствовать условиям вступления в НАТО... НАТО – это процесс, который требует определенного времени, чтобы соответствовать всем требованиям, начиная от демократизации и заканчивая целым рядом других вопросов", – добавил американский лидер.

Байден также подчеркнул, что Россия не будет иметь права заблокировать членство Украины в НАТО, и еще в 2021 году во время встречи в Женеве он отказался давать Путину обещание неприсоединения Киева к Альянсу.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

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