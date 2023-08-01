Исландия официально закрыла посольство в России

Работа посольства Исландии в Москве официально прекратилась с 1 августа 2023 года.

Об этом объявило правительство страны на своем сайте, информирует "Европейская правда".

Как сказано в сообщении, представительство посольства в РФ, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане переходит к Министерству иностранных дел страны.

Исландское правительство объясняет это решение тем, что "функционирование посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитической службы" Республики.

"Решение о закрытии деятельности посольства не означает прекращения политических отношений между странами. Как только позволят условия, акцент будет сделан на возобновлении деятельности посольства Исландии в Москве", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что посольство Литвы в Киеве позволит разместиться у себя и выполнять свои обязанности представителю Исландии.

21 июня 2023 года президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты новых послов Норвегии, Швейцарии и Исландии. Посол Исландии Ханнес Хеймиссон сейчас работает в посольстве в Варшаве.