Представник Ісландії в Україні працюватиме у посольстві Литви

Посольство Литви у Києві дозволить розміститися у себе та виконувати свої обов'язки представнику Ісландії.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише "Європейська правда".

За його словами, "Литва буде рада прийняти представника Ісландії" у своєму посольстві в Києві, додавши, що це "дозволить координувати та посилювати підтримку України" обом країнам.

Lithuania will be glad to accommodate Iceland's representative at our embassy in Kyiv, allowing us to coordinate and strengthen our support for Ukraine. We will be working even more closely together for victory. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) August 1, 2023

"Ми будемо ще тісніше співпрацювати заради перемоги", – резюмував Ландсбергіс.

Прибуття свого представника до посольства Литви фактично підтвердила у Twitter міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір, яка зробила репост повідомлення свого литовського колеги.

Lithuania is a true friend to Iceland. We are grateful for working together on our common goal of supporting Ukraine and showing solidarity with its people. https://t.co/r79VVZ9FYn — Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir🇮🇸 (@thordiskolbrun) August 1, 2023

"Литва є справжнім другом Ісландії. Ми вдячні за спільну роботу над нашою спільною метою підтримки України та вияв солідарності з її народом", – написала вона.

21 червня 2023 року президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів Норвегії, Швейцарії та Ісландії. Посол Ісландії Ханнес Хейміссон наразі працює в посольстві у Варшаві.

Раніше міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір ухвалила рішення призупинити діяльність посольства країни у Москві з 1 серпня з огляду на "нинішню ситуацію".