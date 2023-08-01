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Представник Ісландії в Україні працюватиме у посольстві Литви

Вівторок, 1 серпня 2023, 13:21

Посольство Литви у Києві дозволить розміститися у себе та виконувати свої обов'язки представнику Ісландії.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише "Європейська правда".

За його словами, "Литва буде рада прийняти представника Ісландії" у своєму посольстві в Києві, додавши, що це "дозволить координувати та посилювати підтримку України" обом країнам.

"Ми будемо ще тісніше співпрацювати заради перемоги", – резюмував Ландсбергіс.

Прибуття свого представника до посольства Литви фактично підтвердила у Twitter міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір, яка зробила репост повідомлення свого литовського колеги.

"Литва є справжнім другом Ісландії. Ми вдячні за спільну роботу над нашою спільною метою підтримки України та вияв солідарності з її народом", – написала вона.

21 червня 2023 року президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів Норвегії, Швейцарії та Ісландії. Посол Ісландії Ханнес Хейміссон наразі працює в посольстві у Варшаві.

Раніше міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір ухвалила рішення призупинити діяльність посольства країни у Москві з 1 серпня з огляду на "нинішню ситуацію".

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Ісландія