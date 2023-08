Представник Ісландії в Україні працюватиме у посольстві Литви

Посольство Литви у Києві дозволить розміститися у себе та виконувати свої обов'язки представнику Ісландії.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише "Європейська правда".

За його словами, "Литва буде рада прийняти представника Ісландії" у своєму посольстві в Києві, додавши, що це "дозволить координувати та посилювати підтримку України" обом країнам.

Lithuania will be glad to accommodate Iceland's representative at our embassy in Kyiv, allowing us to coordinate and strengthen our support for Ukraine. We will be working even more closely together for victory.