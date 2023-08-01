Rheinmetall начал строить завод по производству частей F-35

В общине Веце в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия во вторник стартовало строительство нового завода оружейного концерна Rheinmetall по производству деталей фюзеляжа современного истребителя F-35.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Новый завод в Северном Рейне-Вестфалия стал первым подобным объектом, в который немецкое государство будет инвестировать из объявленного в феврале прошлого года спецфонда в размере 100 миллиардов евро.

Площадь предприятия составит 60 тысяч квадратных метров, а стоимость строительства оценивается в около 200 миллионов евро. В Rheinmetall планируют ввести производственные мощности в эксплуатацию через два года.

На заводе будут изготавливаться не менее 400 секций фюзеляжа F-35. Первые из них сразу с производства пойдут в США, где будут использованы для сбора истребителей для Германии – страна планирует приобрести 35 таких самолетов за 8,3 миллиарда евро.

Кроме непосредственно производства, завод Rheinmetall будет содержать зоны материально-тылового обеспечения, склады, исследовательские и испытательные залы.

Как известно, ряд европейских стран сейчас находятся в процессе замены своих парков истребителей на более новые F-35.

Так, до 1 октября 2023 года Дания получит первые четыре истребителя F-35 – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас развернуты F-16.

Перед этим стало известно, что в Дании истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного. Это может потенциально ускорить поставки Украине этих самолетов.