Rheinmetall почав будувати завод із виробництва частин F-35

У громаді Веце в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія у вівторок стартувало будівництво нового заводу збройового концерну Rheinmetall із виробництва деталей фюзеляжу сучасного винищувача F-35.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Новий завод у Північному Рейні-Вестфалія став першим подібним об’єктом, у який німецька держава інвестуватиме з оголошеного в лютому минулого року спецфонду в розмірі 100 мільярдів євро.

Площа підприємства становитиме 60 тисяч квадратних метрів, а вартість будівництва оцінюють в близько 200 мільйонів євро. У Rheinmetall планують ввести виробничі потужності в експлуатацію через два роки.

На заводі будуть виготовлятись щонайменше 400 секцій фюзеляжу F-35. Перші з них одразу з виробництва підуть у США, де будуть використані для збору винищувачів для Німеччини – країна планує придбати 35 таких літаків за 8,3 мільярда євро.

Окрім безпосередньо виробництва, завод Rheinmetall міститиме зони матеріально-тилового забезпечення, склади, дослідницькі й випробувальні зали.

Як відомо, низка європейських країн зараз перебувають у процесі заміни своїх парків винищувачів на більш новітні F-35.

Так, до 1 жовтня 2023 року Данія отримає перші чотири винищувачі F-35 – вони будуть розміщені на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де зараз розгорнуті F-16.

Перед цим стало відомо, що в Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше від запланованого. Це може потенційно прискорити постачання Україні цих літаків.