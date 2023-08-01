В Грузии отпустили задержанного на протестах против российского лайнера украинца

Украинца Дмитрия Закревского, задержанного в Батуми во время протестов против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами, отпустили.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Закревский был среди 23 человек, которых 31 июля задержала полиция в Батуми. Долгое время его местонахождение не было неизвестно.

Что касается украинки Марины Чобанян, то, как уточнил Николенко, украинский консул до сих пор ожидает разрешения ее посетить.

Адвокат девушки рассказывал, что ее обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Лайнер Astoria Grande во второй раз прибыл в Батуми утром в понедельник, 31 июля. Из-за прибытия корабля на акцию протеста в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и общественные активисты.

Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.

Позже стало известно, что лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в грузинский порт Батуми, где российских туристов дважды встретили протестами.