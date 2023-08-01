У Грузії відпустили затриманого на протестах проти російського лайнера українця

Українця Дмитра Закревського, затриманого у Батумі під час протестів проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з росіянами, відпустили.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Закревський був серед 23 людей, яких 31 липня затримала поліція в Батумі. Тривалий час його місцеперебування не було невідоме.

Що стосується українки Марини Чобанян, то, як уточнив Ніколенко, український консул досі очікує дозволу її відвідати.

Адвокат дівчини розповідав, що її звинувачуюють у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

Лайнер Astoria Grande вдруге прибув до Батумі вранці у понеділок, 31 липня. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. Того ж вечора корабель відплив з Батумі.

Серед пасажирів лайнера були зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.

Пізніше стало відомо, що лайнер Astoria Grande більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де російських туристів двічі зустріли протестами.