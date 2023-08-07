Румыния передала Молдове партию военной помощи

Министры обороны Молдовы и Румынии Анатолий Носатый и Анджел Тильвар в понедельник провели переговоры в Кишиневе, во время которых молдавская сторона приняла партию румынской военной помощи.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Румынии, который цитирует "Европейская правда".

В рамках визита румынский министр вместе со своим коллегой в Кишиневе принял участие в принятии последней безвозмездной помощи Министерства национальной обороны Румынии для Национальной армии Молдовы.

В партию помощи вошли "индивидуальные средства баллистической защиты, а именно кевларовые шлемы и бронежилеты, а также полевые автомобили, в рамках постоянных усилий Румынии по поддержке модернизации оборонных структур Республики Молдова", говорится в пресс-релизе.

Ministrul apărării naţionale 🇷🇴, Angel Tîlvăr, a efectuat luni, 7 august, o vizită oficială în Republica Moldova 🇲🇩, la invitația omologului său, Anatolie Nosatîi.https://t.co/6Uhj5oYJb1 pic.twitter.com/HmOZVfreW0 — MApN (@MApNRomania) August 7, 2023

Во время визита Тильвар подтвердил, что Бухарест готов предложить экспертную помощь и поддержку Национальной армии Молдовы во многих сферах.

"Эта помощь является частью постоянных усилий Румынии, через Министерство национальной обороны, по поддержке Молдовы в области оснащения армии современным оборудованием", – сказал он.

Отмечается, что переговоры руководителей оборонных ведомств Румынии и Молдовы касались двустороннего сотрудничества и вопросов, связанных с сотрудничеством в региональном контексте, а также в контексте НАТО и ЕС.

Ранее сообщалось, что в Молдову прибыла первая партия оборудования, предоставленного Европейским фондом мира (EPF) для молдавских военных, а также военная помощь от США.