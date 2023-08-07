Беларусь начала военные учения возле границы с Литвой и Польшей

Беларусь заявила о начале учений механизированной бригады на полигонах, расположенных вблизи границ с Польшей и Литвой.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовало Министерство обороны Беларуси.

Ведомство заявило, что это командно-штабные учения с 6-й отдельной механизированной бригадой, чтобы отработать управление подразделениями при ведении боевых действий.

Маневры проводятся на полигоне "Гожский" и других участках в Гродненской области, рядом с границей с Польшей и Литвой и так называемым Сувалкским коридором – условным перешейком территории этих государств-членов НАТО между Беларусью и Калининградской областью.

"Во время подготовки активно использовался опыт специальной военной операции (так в РФ называют развязанную против Украины войну – ред.), а именно – широкое применение БПЛА, тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск", – заявили в Минобороны Беларуси.

Об участии или неучастии членов ЧВК "Вагнер" в маневрах не упоминают.

Напомним, на прошлой неделе Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувалкскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

После провокации Минска 1 августа, когда два белорусских вертолета залетели вглубь территории Польши, Варшава начала переброску к границе с Беларусью дополнительных сил и ударных вертолетов.

В выходные ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси обсудили министры обороны США и Польши, а перед тем главы МВД Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Минска, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.

Читайте также статью "ЕвроПравды" о недавнем вояже белорусских вертолетов на территорию Альянса: НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.