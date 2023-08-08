СМИ: США готовят Украине помощь на $200 млн из средств, которые "появились" после переоценки

Администрация президента США Джо Байдена готовится во вторник объявить новый пакет военной помощи для Украины на 200 млн долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters, ссылаясь на двух неназванных должностных лиц США.

Новый пакет помощи от США станет началом использования 6,2 млрд долларов, которые "появились" после выявления переоценки стоимости ранее предоставленной Украине помощи.

Как известно, в Пентагоне объявили, что ошибочно оценили переданную Украине военную помощь: службы использовали стоимость замещения переданной техники, а не так называемую остаточную стоимость (то есть стоимость переданного оборудования, которая меньше с учетом износа и старения).

По словам собеседников, эти 6,2 млрд – уже остаток средств из пакета на 25,5 млрд, которые Конгресс разрешил использовать для оказания помощи Украине из запасов США через инструмент Presidential Drawdown Authority.

Чиновники говорят, что сейчас в Вашингтоне готовят дополнительный бюджетный запрос для того, чтобы обеспечить дальнейшую военную помощь Украине.

Ранее некоторые должностные лица администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.

В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что американское финансирование для поддержки Украины будет продолжаться и дальше, несмотря на возможные дискуссии в Конгрессе.

Напомним, в конце июля США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, в нем, среди прочего – боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS, зенитные комплексы Stinger.