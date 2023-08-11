США планируют в 2024 году увеличить производство 155-мм снарядов в пять раз

Соединенные Штаты намерены в несколько раз увеличить производство 155-мм боеприпасов на фоне помощи Украине в их поставке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", на брифинге заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

По словам представителя Минобороны, США обеспечили быстрое увеличение производства боеприпасов 155-го калибра с 14 тысяч единиц в месяц в феврале 2022-го года до примерно 24 тысяч единиц в месяц сейчас.

"И мы планируем выйти на уровень более 80 тысяч снарядов в месяц в течение следующего года", – отметил Райдер.

Он добавил, что "хотя эти запасы не являются безграничными", в Пентагоне "довольны уровнем запасов", а также "возможностью продолжать тесно сотрудничать по этому поводу с союзниками и партнерами по всему миру".

"Относительно кассетных боеприпасов, это обеспечило украинцам возможность продолжать борьбу с врагом. У нас есть все признаки того, что они применяют это оружие должным образом на поле боя, как и обещали", – подчеркнул Райдер.

"Но что бы им не было нужно, мы будем продолжать тесно сотрудничать для обеспечения того, чтобы Украина имела все необходимое для продолжения борьбы и возвращения суверенной территории", – резюмировал генерал.

Ранее сообщалось, что США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине.

Перед этим США выделили пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

В Белом доме ранее поясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.