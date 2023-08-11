Кулеба объяснил, почему встреча в Джидде стала "прорывом"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "прорывом" для Киева переговоры в Саудовской Аравии с участием представителей 42 стран мира, которые проходили в минувшие выходные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью Reuters.

По словам украинского министра, за последние недели количество заинтересованных в участии в таких встречах, как в Джидде, стран "резко возросло". Он добавил, что это закладывает важный фундамент для будущих переговоров об украинском видении мира.

"Мы полностью удовлетворены динамикой этого процесса. Я считаю, что встреча в Джидде стала прорывом, потому что впервые мы собрали вместе страны, которые представляют (весь) мир, а не только Европу и Северную Америку", – отметил Кулеба.

По мнению главы МИД Украины, "если страна хочет быть в авангарде мировой политики, она должна стать частью этих координационных встреч".

Ранее Кулеба также заявлял, что Украина будет готова вести переговоры с Россией, когда российские оккупационные войска уйдут с украинской территории.

Напомним, после встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны