Кулеба пояснив, чому зустріч у Джидді стала "проривом"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "проривом" для Києва переговори в Саудівській Аравії за участі представників 42 країн світу, які проходили минулими вихідними.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю Reuters.

За словами українського міністра, за останні тижні кількість зацікавлених в участі у таких зустрічах, як у Джидді, країн "різко зросла". Він додав, що це закладає важливий фундамент для майбутніх переговорів про українське бачення миру.

"Ми повністю задоволені динамікою цього процесу. Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом, тому що вперше ми зібрали разом країни, які представляють (весь) світ, а не лише Європу та Північну Америку", – зазначив Кулеба.

На думку глави МЗС України, "якщо країна хоче бути в авангарді світової політики, вона повинна стати частиною цих координаційних зустрічей".

Раніше Кулеба також заявляв, що Україна буде готова вести перемовини з Росією, коли російські окупаційні війська підуть з української території.

Нагадаємо, після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни