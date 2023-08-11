Лукашенко вдруг поручил "наладить отношения" с Польшей

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко неожиданно заявил, что поручил "наладить отношения" с Польшей, которую он до этого обвинял в подготовке агрессии.

Лукашенко в пятницу цитирует его пресс-служба, сообщает "Европейская правда".

Лукашенко сказал, что сейчас Беларусь живет прежде всего за счет Востока – сотрудничества с Россией и Китаем.

"Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря вашим языком, сложности большие) – в 2024-2025 годах, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире, в том числе", – сказал он.

Лукашенко при этом неожиданно выдал, что надо разговаривать с поляками.

"Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога", – отметил самопровозглашенный глава Беларуси.

По его словам, Польша сейчас якобы умышленно "нагнетает обстановку", поскольку 15 октября в стране парламентские выборы. При этом он обвинил США в том, якобы они подстегивают Варшаву к такому нагнетанию.

"Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки – люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", – говорит Лукашенко.

В прошлом Лукашенко обвинял Польшу в том, что она якобы готовит агрессию против Беларуси.

Он привозил на встречу с президентом России карту расположения польских войск у границы Польши и увидел угрозу в том, что Варшава с появлением "вагнеровцев" в Беларуси переместила войска к восточной границе.

Он также рассказывал, что "вагнеровцы" якобы просят его "пустить их на запад", потому что они "хотят на экскурсию в Жешув и Варшаву". Потом Лукашенко признал, что солгал в этом заявлении.