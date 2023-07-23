"Мы против разделения Украины, вагнеровцы уже напрягают": Лукашенко на встрече с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что вагнеровцы "напрягают" его своим воинственным настроем, и что он "против разделения Украины".

Как сообщает "Европейская правда", короткие заявления из выступления Лукашенко опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который является фактически его пресс-службой.

Лукашенко заявил, что "отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо".

Также приводят его слова, что Беларусь "начали "напрягать" вагнеровцы", потому что "хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув".

Дополнено. В более детальной цитате, которую приводит государственное информагентство БЕЛТА, Лукашенко много раз повторяет что для него "неприемлем отрыв Западной Украины" и он "готов поддерживать западное население Украины".

"Мы это видели полгода тому назад. Предварительно это обсуждали. Нам это неприемлемо. Отрыв западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку", – цитируют Лукашенка

Также приводят более подробные слова по поводу ЧВК "Вагнер".

"Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит. – "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", – сказал Лукашенко, добавив, что вагнеровцы понимают роль Жешува как логистического узла для поставки Украине западного оружия.

"Не хотелось бы их туда перебрасывать, потому что настроения у них плохие... Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились", – добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл на встречу с Путиным в Санкт-Петербург вечером 22 июля. Пресс-служба заявила, что лидеры планируют обсудить вопросы безопасности и международной повестки дня, а также "интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства".

Напомним, ранее на этой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.

Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ЧВК Вагнер".