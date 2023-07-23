"Откуда готовилось нападение": Лукашенко привез Путину карту польских войск вблизи границы

Александр Лукашенко привез на встречу с президентом России карту расположения польских войск у границы Польши и увидел угрозу в том, что Варшава с появлением вагнеровцев в Беларуси переместила войска к восточной границе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лукашенко заявил, что специально привез на встречу с Путиным "карту о переброске сил Польши к границам Союзного государства".

"Мы видим, готовится почва. Скажем, одна из бригад расположилась в 40 км от Бреста. Стояли в 500 км, перебросили до 40. Карту я покажу, мы все это видим. И чуть больше 100 километров от Гродно – вторая бригада. Ну, дивизия. Но пока бригады подошли", – сказал Лукашенко.

Он также припомнил новость о том, что в Польше открылась мастерская для обслуживания переданных Украине танков Leopard.

"И Жешув активизируется, аэродром, куда перебрасывают технику и дальше ее перебрасывают на территории Польши (наверное, Лукашенко имел в виду Украину – Ред.)

Перед тем он рассказывал, что вагнеровцы в Беларуси якобы просят его "пустить их на запад", потому что они "хотят на экскурсию в Жешув и Варшаву", но их планируют и дальше оставлять в центре страны.

Напомним, ранее на этой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.

Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ЧВК Вагнер".