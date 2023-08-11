США ввели санкции против российских миллиардеров Авена и Фридмана

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина США, пишет "Европейская правда".

Также в санкционный список попали российские бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

Кроме них, под ограничения попал Российский союз промышленников и предпринимателей.

Фридман и Авен также являются фигурантами санкционного списка ЕС, они попали туда 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ. Миллиардеры сразу же заявили, что будут оспаривать санкции.

Фридман, который вырос в Украине, заработал свое состояние в России и переехал в Лондон в 2015 году, давно отрицает утверждения о своей близости к Кремлю.

Авен покинул Россию вскоре после участия в круглом столе с Путиным в день начала полномасштабной войны и до сих пор не вернулся.

Фридман продолжает жить в Британии, где ему, несмотря на санкции, разрешили тратить деньги на своих сотрудников.

Этой весной стало известно, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд, поскольку они стремятся освободиться от западных санкций.