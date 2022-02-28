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ЕС обнародовал новый санкционный список: олигархи, генералы, Скабеева и Песков

Понедельник, 28 февраля 2022, 22:01

В Официальном журнале Европейского Союза опубликовано решение о новом пакет санкций против России в связи с вторжением в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда".

В санкционный список добавлены 26 россиян, в том числе высокопоставленные чиновники и военные, бизнесмены, пропагандисты.

Ограничительные меры затронули пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, миллиардера Алексея Мордашова, главу "Роснефти" Игоря Сечина, главу наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, главу "Транснефти" Николая Токарева, олигархов Алишера Усманова, Петра Авена, Геннадия Тимченко.

Санкции ввели против Сергея Пинчука — вице-адмирала, первого заместителя главкома Черноморского флота РФ, Алексея Авдеева и Рустама Мурадова — заместителей командующего войсками Южного военного округа России, Андрея Сычевого — генерал-лейтенанта, командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией.

Южный военный округ,

Также в списке ведущая кремлевского телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева, и представители  российской пропаганды Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Тигран Кеосаян.

В списке одно юридическое лицо - Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" АО "СОГАЗ".

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Война с РФ санкции

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