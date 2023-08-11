США запровадили санкції проти російських мільярдерів Авена і Фрідмана

Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США внесло до санкційного списку російських мільярдерів Міхаіла Фрідмана і Петра Авена.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну США, пише "Європейська правда".

Також до санкційного списку потрапили російські бізнесмени Герман Хан та Алексєй Кузьмічов.

Крім них, під обмеження потрапив Російський союз промисловців і підприємців.

Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку ЄС, вони потрапили туди 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Мільярдери одразу ж заявили, що будуть оскаржувати санкції.

Фрідман, який виріс в Україні, заробив свої статки в Росії і переїхав до Лондона в 2015 році, давно заперечує твердження про свою близькість до Кремля.

Авен покинув Росію незабаром після участі в круглому столі з Путіним в день початку повномасштабної війни і досі не повернувся.

Фрідман продовжує жити у Британії, де йому попри санкції дозволили витрачати гроші на своїх працівників.

Цієї весни стало відомо, що Фрідман і Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд, оскільки вони прагнуть звільнитися від західних санкцій.