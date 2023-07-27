Правительство Великобритании позволило подсанкционным российским олигархам тратить средства на частных поваров, водителей и домработниц, несмотря на замороженные банковские счета россиян.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют документы, с которыми ознакомился New York Times.

Согласно официальным данным, к которым получило доступ издание, Минфин Британии выдал по меньшей мере 82 такие лицензии в прошлом году, и еще много заявок подсанкционных россиян находятся на рассмотрении. Лицензирование призвано сэкономить деньги налогоплательщиков, поскольку после того, как власти изымают актив, они несут ответственность за его содержание.

Сообщается, что Лондон предоставил российскому олигарху Михаилу Фридману лицензию на оплату труда 19 сотрудников, включая водителей, частных поваров, домработниц и разнорабочих, в течение первого года полномасштабной войны РФ против Украины.

Как говорится в документах, сумма выплат составила 300 тысяч фунтов (почти 400 тысяч долларов) в течение примерно 10 месяцев, также Фридман получал ежемесячные выплаты в размере около семи тысяч фунтов (девяти тысяч долларов) на покрытие базовых потребностей своей семьи.

Отмечается, что его бывшему бизнес-партнеру Петру Авену чиновники разрешили получать ежемесячное пособие в размере 60 тысяч фунтов (77 тысяч долларов).

Согласно документам, большая часть средств поступала в охранную компанию, принадлежащую финансовому менеджеру Авена, который находится под следствием за возможную помощь последнему в уклонении от санкций. Остается непонятным, какие проверки проводило правительство Британии перед тем, как одобрить эти транзакции.

Лондон называет Фридмана и Авена "прокремлевскими олигархами", которые тесно связаны с президентом России Владимиром Путиным. Они оба это отрицают и оспаривают в суде.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Англии и Уэльса 21 июля отклонил иск россиянина Сергея Науменко, который требовал отменить постановление британского правительства об аресте его суперяхты Phi весной 2022 года в рамках санкционного режима.

Перед этим Великобритания исключила российского бизнесмена Олега Тинькова, который осудил войну, из своего санкционного списка, созданного из-за вторжения России в Украину.