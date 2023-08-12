Франция: Удары России по Запорожью являются военными преступлениями

Последние ракетные удары России, в частности по Запорожью, являются военными преступлениями и не должны остаться безнаказанными.

Об этом заявило министерство иностранных дел Франции вечером в пятницу в своем заявлении, сообщает "Европейская правда".

В МИД подчеркнули, что Франция категорически осуждает российские воздушные удары по Запорожской области на юге Украины.

"Эти атаки снова были направлены на гражданскую инфраструктуру, включая жилую зону, что является грубым нарушением международных гуманитарных прав", – говорится в сообщении французского ведомства.

Как подчеркнули в Париже, министр иностранных дел Катрин Колонна неоднократно подчеркивала, что такие действия являются военными преступлениями и не могут оставаться безнаказанными.

"Франция предана и будет оставаться преданной усилению военной поддержки Украины, в частности путем тесного сотрудничества со своими партнерами для укрепления противовоздушной обороны Украины", – говорится в заявлении.

Европейский Союз считает террором и военными преступлениями последние ракетные удары России по Запорожью, заявил накануне представитель Еврокомиссии по иностранным делам.

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