Франція: Удари Росії по Запоріжжю є воєнними злочинами

Останні ракетні удари Росії, зокрема по Запоріжжю, є воєнними злочинами і не повинні залишитися безкарними.

Про це заявило міністерство закордонних справ Франції ввечері в п’ятницю у своїй заяві, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС наголосили, що Франція категорично засуджує російські повітряні удари по Запорізькій області на півдні України.

"Ці атаки знову були спрямовані на цивільну інфраструктуру, включно з житловою зоною, що є грубим порушенням міжнародних гуманітарних прав", – йдеться у повідомленні французького відомства.

Як підкреслили у Парижі, міністерка закордонних справ Катрін Колонна неодноразово наголошувала, що такі дії є воєнними злочинами і не можуть залишатися безкарними.

"Франція віддана і залишатиметься відданою посиленню військової підтримки України, зокрема шляхом тісної співпраці зі своїми партнерами для зміцнення протиповітряної оборони України", – йдеться у заяві.

Європейський Союз вважає терором та воєнними злочинами останні ракетні удари Росії по Запоріжжю, заявив напередодні речник Єврокомісії із закордонних справ.

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