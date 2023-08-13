Британская разведка рассказала о проблемах с финансированием у группы Вагнера

Разведка Британии утверждает, что ЧВК "Вагнер" пытается сэкономить на расходах на заработную плату персонала из-за финансового давления.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Группа Вагнера, вероятно, движется к процессу сокращения и реконфигурации, главным образом для того, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала в период финансового давления", – говорится в обзоре.

В Минобороны Британии отмечают, что после неудачного мятежа в июне 2023 года российское государство действовало против других бизнес-интересов владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. Существует реальная возможность, что Кремль больше не финансирует группу, отмечают британские разведчики.

"Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то вторым наиболее вероятным плательщиком являются белорусские власти", – делает вывод британская разведка.

Однако такие расходы являются потенциально нежелательным истощением скромных белорусских ресурсов.

Как сообщалось в одном из предыдущих обзоров, британская разведка предполагает, что на учениях белорусских военных, проводимых у границ Польши и Литвы, задействована небольшая группа инструкторов-вагнеровцев.

На этой неделе Польша объявила, что перебросит под границу дополнительные несколько тысяч военных.

Читайте также статью "ЕвроПравды" о недавнем вояже белорусских вертолетов на территорию Альянса: НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.