Британська розвідка розповіла про проблеми з фінансуванням у групи Вагнера

Розвідка Британії стверджує, що ПВК "Вагнер" намагається заощадити на витратах на заробітну плату персоналу через фінансовий тиск.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Група Вагнера, ймовірно, рухається до процесу скорочення та реконфігурації, головним чином для того, щоб заощадити на витратах на заробітну плату персоналу в період фінансового тиску", – йдеться в огляді.

У Міноборони Британії відзначають, що після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава діяла проти інших бізнес-інтересів власника "Вагнера" Євгенія Пригожина. Існує реальна можливість, що Кремль більше не фінансує групу, зазначають британські розвідники.

"Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то другим найбільш вірогідним платником є білоруська влада", – робить висновок британська розвідка.

Однак такі витрати є потенційно небажаним виснаженням скромних білоруських ресурсів.

Як повідомлялося в одному з попередніх оглядів, британська розвідка припускає, що на навчаннях білоруських військових, що проводяться біля кордонів Польщі та Литви, залучена невелика група інструкторів-вагнерівців.

Цього тижня Польща оголосила, що перекине під кордон додаткові кілька тисяч військових.

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