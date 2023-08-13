В Чехии после вторжения РФ в Украину стало меньше россиян с разрешениями на проживание

Количество россиян, проживающих в Чешской Республике, уменьшилось после многих лет роста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

В конце июня 42 500 человек из России имели вид на жительство в Чехии, то есть примерно на 3 600 меньше, чем в марте прошлого года после начала российского вторжения в Украину.

На несколько сотен меньше российских студентов учится в чешских университетах из года в год. Напротив, количество российских работников на чешском рынке труда выросло, согласно данным Чешского статистического управления, Министерства внутренних дел, центров занятости и Министерства образования.

Согласно данным Центра исследования общественного мнения (CVVM), через год после российского вторжения в Украину весной этого года более половины чешских граждан согласились с полной политической и экономической изоляцией России. Осенью прошлого года такая же доля респондентов считала эту страну угрозой для Чехии. Согласно исследованию, антипатия преобладала над симпатией еще до начала войны прошлого года, спустя пять десятилетий после вторжения войск Варшавского договора в 1968 году в тогдашнюю Чехословакию и спустя три десятилетия после вывода оккупационных советских войск с чехословацкой территории.

Десять лет назад в июне 33 400 россиян имели вид на жительство в Чешской Республике, из которых 15 900 было разрешено остаться в стране на постоянной основе. В январе прошлого года в Чехии проживало 45 700 человек из России, 23 400 из них – постоянно.

После российского вторжения в Украину количество временных разрешений начало уменьшаться. Еще в марте прошлого года их имели 22 600 россиян, а в июне этого года – примерно на 4 100 меньше. Напротив, количество граждан Российской Федерации, которым разрешено постоянно находиться в Чехии, выросло. В марте прошлого года Министерство внутренних дел зарегистрировало 23 500 из них, а в июне этого года – 24 000.

Иностранцы могут подать заявление на получение постоянного разрешения после пяти лет проживания в Чехии. Россияне составляют четвертую по численности группу иностранцев, представляя четыре процента людей из-за рубежа.

Из России в Чехию направляются не только экономические мигранты, но и беженцы. В прошлом году 157 из них обратились с просьбой о защите в Чехии. Двадцать заявок были повторными. В прошлом году Министерство внутренних дел предоставило убежище семи лицам, а четырем другим – дополнительную защиту. Всего на конец прошлого года в Чехии проживало 143 искателя убежища из России. Это была третья по численности группа беженцев после беженцев из Афганистана и Мьянмы. В конце прошлого года 28 россиян имели временную защиту.

После нападения России на Украину 24 февраля прошлого года чешское правительство решило прекратить выдачу виз гражданам России, за исключением гуманитарных случаев. Когда в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране, министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что россияне, которые бегут из страны, чтобы избежать мобилизации, не соответствуют условиям предоставления гуманитарной визы в Чехии.