У Чехії після вторгнення РФ в Україну поменшало росіян з дозволами на проживання

Кількість росіян, які проживають у Чеській Республіці, зменшилася після багатьох років зростання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Наприкінці червня 42 500 осіб з Росії мали дозвіл на проживання в Чехії, тобто приблизно на 3 600 менше, ніж у березні минулого року після початку російського вторгнення в Україну.

На кілька сотень менше російських студентів навчається в чеських університетах з року в рік. Навпаки, кількість російських працівників на чеському ринку праці зросла, згідно з даними Чеського статистичного управління, Міністерства внутрішніх справ, центрів зайнятості та Міністерства освіти.

Згідно з даними Центру дослідження громадської думки (CVVM), через рік після російського вторгнення в Україну навесні цього року більше половини чеських громадян погодилися з повною політичною та економічною ізоляцією Росії. Восени минулого року така ж частка респондентів вважала цю країну загрозою для Чехії. Згідно з дослідженням, антипатія переважала над симпатією ще до початку війни минулого року, через п'ять десятиліть після вторгнення військ Варшавського договору в 1968 році в тодішню Чехословаччину і через три десятиліття після виведення окупаційних радянських військ з чехословацької території.

Десять років тому в червні 33 400 росіян мали дозвіл на проживання в Чеській Республіці, з яких 15 900 було дозволено залишитися в країні на постійній основі. У січні минулого року в Чехії проживало 45 700 осіб з Росії, 23 400 з них – постійно.

Після російського вторгнення в Україну кількість тимчасових дозволів почала зменшуватися. Ще в березні минулого року їх мали 22 600 росіян, а в червні цього року – приблизно на 4 100 менше. Навпаки, кількість громадян Російської Федерації, яким дозволено постійно перебувати в Чехії, зросла. У березні минулого року Міністерство внутрішніх справ зареєструвало 23 500 з них, а в червні цього року – 24 000.

Іноземці можуть подати заяву на отримання постійного дозволу після п'яти років проживання в Чехії. Росіяни складають четверту за чисельністю групу іноземців, представляючи чотири відсотки людей з-за кордону.

З Росії до Чехії прямують не лише економічні мігранти, але й біженці. Минулого року 157 з них звернулися з проханням про захист у Чехії. Двадцять заявок були повторними. Минулого року Міністерство внутрішніх справ надало притулок сімом особам, а чотирьом іншим – додатковий захист. Загалом на кінець минулого року в Чехії проживало 143 шукачі притулку з Росії. Це була третя за чисельністю група біженців після біженців з Афганістану і М'янми. Наприкінці минулого року 28 росіян мали тимчасовий захист.

Після нападу Росії на Україну 24 лютого минулого року чеський уряд вирішив припинити видачу віз громадянам Росії, за винятком гуманітарних випадків. Коли у вересні минулого року президент Росії Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію в країні, міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що росіяни, які тікають з країни, щоб уникнути мобілізації, не відповідають умовам надання гуманітарної візи в Чехії.