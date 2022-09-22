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Чехія проти видачі гуманітарних віз росіянам, які тікають від мобілізації

Четвер, 22 вересня 2022, 18:06

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у четвер заявив, що його країна не буде видавати гуманітарні візи громадянам Росії, які намагаються виїхати зі своєї країни, щоб не потрапити під мобілізацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ліпавський сказав у коментарі агенції ČTK.

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"Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення Путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов’язок, запроваджений його власною державою, не відповідає умовам отримання гуманітарної візи", – пояснив глава чеського МЗС.

Раніше в Європейській комісії заявили, що рішення про допуск на свою територію громадян Росії ухвалюють самі держави-члени. Зараз ЄС обговорює, як діяти в ситуації оголошення масової мобілізації.

Нагадаємо, Латвія та Естонія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації. А президент Литви Гітанас Науседа після оголошення часткової мобілізації в РФ закликав росіян "протистояти примусовій участі" у війні проти України.

Своєю чергою на тлі оголошення мобілізації в РФ міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.

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Чехія візи Росія

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