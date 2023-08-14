Парламент Финляндии рассмотрит упоминание прав животных в конституции

В Финляндии набрала необходимое количество подписей петиция о внесении в конституцию пунктов о правах животных, поэтому парламент должен будет рассмотреть ее.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Общественная инициатива (петиция) предлагает создать новый раздел в конституции Финляндии и включить в него статьи о защите животных в целом, защите прав диких животных и живущих под наблюдением человека, запрет разведения животных в условиях, которые могут считаться нарушением их прав.

Предложение внесла ассоциация активистов, занимающихся защитой прав животных, и оно собрало необходимые 50 тысяч подписей.

Срок голосования в поддержку петиции истекает 27 августа, за это время количество подписей может вырасти. После того будет осуществлена проверка голосов, и в случае подтверждения, что инициативу поддержали более 50 тысяч граждан, парламент должен будет рассмотреть ее.

В Финляндии такая система общественных инициатив существует с 2012 года, с тех пор в законодательный орган внесли 67 проектов.

Среди последнего, так начали собирать подписи за закрытие российского консульства на Аландских островах. В настоящее время петиция собрала более 41 тысячи подписей, до конца голосования остается менее двух месяцев.

Напомним, Исландия остановила охоту на китов из-за возможного нарушения законодательства.