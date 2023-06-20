Ісландія зупинила полювання на китів через занепокоєння їхнім добробутом 

У вівторок уряд Ісландії заявив, що призупинив полювання на фінвалів до 31 серпня після оприлюднення звіту Управління з питань продовольства та ветеринарії, який показав, що китів забивали довше, ніж це дозволено законом країни про захист тварин.

Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".

"Я вирішила призупинити всі китобійні операції. Ця діяльність не може тривати в майбутньому, якщо влада і власники ліцензій не зможуть забезпечити виконання вимог щодо добробуту (китів. – Ред.)", – заявила міністерка продовольства, сільського господарства і рибальства Свандіс Сваварсдоттір.

Вона додала, що звернеться до експертів і власників ліцензій на полювання на китів, щоб вивчити можливість подальших обмежень китобійного промислу в майбутньому, повідомили в уряді.

Остання китобійна компанія країни Hvalur раніше заявляла, що нинішній сезон полювання буде останнім, оскільки цей промисел став менш прибутковим. Сезон китобійного промислу в Ісландії триває з середини червня до середини вересня, і навряд чи Hvalur вирушить у море так пізно.

Щорічні квоти в Ісландії дозволяють вбивати 209 фінвалів — другого за довжиною морського ссавця після синього кита — і 217 малих китів, одного з найменших видів. Але за останні роки вилов різко знизився через скорочення ринку китового м’яса.

Полювання на фінвалів, які можуть досягати довжини понад 20 метрів, відновили в Ісландії у 2006 році після мораторію 1986 року. Ісландія разом з Норвегією та Японією є однією з небагатьох країн, які досі дозволяють комерційне полювання на китів, незважаючи на критику екологів та захисників прав тварин.

Торік повідомляли, що Ісландія планує припинити китобійний промисел з 2024 року, оскільки попит скорочується.