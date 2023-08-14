Парламент Фінляндії розгляне згадку прав тварин у конституції

У Фінляндії набрала необхідну кількість підписів петиція щодо внесення до конституції пунктів про права тварин, відтак парламент повинен буде розглянути її.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Громадська ініціатива (петиція) пропонує створити новий розділ у конституції Фінляндії та включити у нього статті про захист тварин в цілому, захист прав диких тварин і тих, які живуть під наглядом людини, заборону розведення тварин в умовах, які можуть вважатися порушенням їхніх прав.

Пропозицію внесла асоціація активістів, що займаються захистом прав тварин, і вона зібрала необхідні 50 тисяч підписів.

Термін голосування на підтримку петиції спливає 27 серпня, за цей час кількість підписів може зрости. Після того буде здійснена перевірка голосів і у разі підтвердження, що ініціативу підтримали понад 50 тисяч громадян, парламент повинен буде розглянути її.

У Фінляндії така система громадських ініціатив існує з 2012 року, відтоді до законодавчого органу внесли 67 проєктів.

Серед останнього, так почали збирати підписи за закриття російського консульства на Аландських островах. На цей час петиція зібрала понад 41 тисячу підписів, до кінця голосування залишається менше двох місяців.

Нагадаємо, Ісландія зупинила полювання на китів через можливе порушення законодавства.