В Румынии возле курорта в море взорвалась мина в море

Утром в понедельник, 14 августа, в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

По данным местных властей, морская мина ударилась о пирс и взорвалась. В результате взрыва серьезных повреждений нет, однако в море может плавать еще одна мина.

Инцидент произошел примерно в 300 метрах от пляжа, где в то время находилось много туристов.

В результате взрыва пострадал мужчина, который пожаловался на повреждение слуха, однако от госпитализации отказался.

Военно-морские силы Румынии подготовили команду водолазов-саперов, которые вместе с береговой охраной отправятся в указанный район, чтобы оценить ситуацию и обезвредить вторую мину, если она будет обнаружена.

Напомним, в конце июля возле пляжа Софулар в туристическом районе Шиле, что в окрестностях Стамбула, обнаружили 28 неразорвавшихся снарядов.

После этого турецкая армия провела контролируемый подрыв всех обнаруженных боеприпасов.