У Румунії поблизу курорту в морі вибухнула міна

Зранку у понеділок, 14 серпня, у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За даними місцевої влади, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула. Внаслідок вибуху серйозних пошкоджень немає, однак у морі може плавати ще одна міна.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху, однак від госпіталізації відмовився.

Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена.

Нагадаємо, наприкінці липня біля пляжу Софулар у туристичному районі Шиле, що в околицях Стамбула, виявили 28 нерозірваних снарядів.

Після цього турецька армія здійснила контрольований підрив усіх виявлених боєприпасів.