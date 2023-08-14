У Румунії поблизу курорту в морі вибухнула міна
Понеділок, 14 серпня 2023, 11:46
Зранку у понеділок, 14 серпня, у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.
За даними місцевої влади, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула. Внаслідок вибуху серйозних пошкоджень немає, однак у морі може плавати ще одна міна.
Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху, однак від госпіталізації відмовився.
Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів-саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена.
Нагадаємо, наприкінці липня біля пляжу Софулар у туристичному районі Шиле, що в околицях Стамбула, виявили 28 нерозірваних снарядів.
Після цього турецька армія здійснила контрольований підрив усіх виявлених боєприпасів.