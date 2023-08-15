Белый дом уверен, что в Конгрессе одобрят дополнительные средства для Украины

Администрация президента США Джо Байдена уверена в сохранении двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе в вопросе выделения дополнительного финансирования для Украины.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Белый дом ведет постоянные переговоры с законодателями о важности и срочности выделения средств на украинские нужды.

"Мы благодарны за двухпартийную поддержку, которую мы наблюдаем в Украине с начала развязанной Россией войны. Мы благодарны за нее ... Мы уверены, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ имеет все необходимое, чтобы продолжать отважно бороться за свою свободу. Это то, что мы надеемся видеть и в дальнейшем. И мы верим, что так будет и в дальнейшем", – отметила Жан-Пьер.

По ее словам, чиновники Белого дома находятся в постоянном контакте с законодателями как от Демократической, так и Республиканской партий.

"Представители администрации ведут эти переговоры для того, чтобы объяснить насущные потребности и подчеркнуть срочность этого запроса", – добавила представительница Белого дома.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины.

По данным СМИ, на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.

В то же время в Белом доме заявили, что не видят признаков уменьшения поддержки военной помощи Украине со стороны американцев.