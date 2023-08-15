Двое пьяных американских туристов сумели переночевать на Эйфелевой башне
Двое туристов из США сумели незамеченными остаться на Эйфелевой башне и переночевать там.
Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в ночь на понедельник. Спящих туристов охрана обнаружила уже утром, когда проводили рутинный обход перед открытием Эйфелевой башни для посетителей с 9 часов утра.
Насколько известно, туристы оплатили вход и зашли на Эйфелеву башню поздно вечером, а когда спускались по лестнице между вторым и третьим этажом, перелезли барьеры и попали в закрытую для посетителей зону. Забирать их оттуда пришлось с помощью спасателей.
В прокуратуре Парижа журналистам рассказали также, что туристы были в нетрезвом состоянии.
Мужчин отвели в отделение полиции для объяснений. Никакого ущерба они не нанесли.
Компания-администратор Эйфелевой башни Sete планирует подать на них жалобу за "проникновение на объект исторического или культурного наследия".
Напомним, перед тем в воскресенье Эйфелеву башню дважды закрывали из-за фальшивого сообщения о минировании.
Утром в понедельник в несколько отделений полиции снова поступили электронные письма о якобы минировании, но управляющая компания после консультаций с полицией решила не проводить эвакуацию.
Напомним, мэрия Парижа отказалась от планов строительства новых зданий у подножия Эйфелевой башни после многомесячных протестов, чтобы не вырубать деревья.